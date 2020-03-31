Астрахань, , 11:15 — REGNUM В Астраханской области 30 марта при осмотре пассажиров междугороднего автобуса у 15 человек выявили признаки повышенной температуры. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

Пассажиров автобуса обследуют медики. Если у кого-то будут симптомы ОРВИ, их госпитализируют в инфекционную больницу для дальнейшего обследования. Те, у кого признаки заболевания отсутствуют, отправятся на двухнедельную самоизоляцию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе действует режим повышенной готовности, в с 30 марта введены карантинные меры. На въездах в город водители и пассажиры проверяются, им измеряют температуру тела, и при наличии подозрения на инфекцию — госпитализируют.

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