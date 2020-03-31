Владивосток, , 10:50 — REGNUM В Приморье передано в суд дело в отношении жителя Владивостока, применившего насилие в отношении сотрудника пограничной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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Следствием установлено, что 28-летний житель Владивостока, находясь в районе бухты Улисс, воспрепятствуя законному требованию сотрудника пограничной службы ФСБ России, прибывшего на место для составления протокола о незаконной добычи камчатского краба, нанёс удар ногой указанному сотруднику.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ст. 318 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничники в Приморье поймали браконьеров с крупной партией трепанга.