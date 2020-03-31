Курган, , 10:45 — REGNUM Курганец оштрафован за распространение в социальных сетях фейковой новости о коронавирусе. Об этом корреспонденту Ре сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В одной из популярных курганских групп в социальной сети была опубликована ложная информация о количестве заболевших COVID — 19 граждан. Её автор был вычислен. Им оказался 30-летний житель областного центра.

Он был принан судом выновным по ч. 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и оштрафован на 30 тыс. рублей.