Луганск, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ЛНР со стороны украинских формирований, сообщили 31 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, под обстрелом оказались населённые пункты Желобок, Лозовое и Сокольники. ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм, применили миномёты калибра 82мм и станковые гранатомёты.

Жертвы среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского имеет несколько планов по «возвращению» Донбасса, но краткосрочный сценарий не является приоритетным.

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