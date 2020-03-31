Якутск, , 10:45 — REGNUM Обвиняемый в убийстве четырёх человек в Якутск заключён под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Читайте также: В Якутске наркоман зарезал семью подельника и ранил полицейского

«Уголовное дело возбуждено 29 марта по факту обнаружения трупов четырёх человек, в том числе двоих малолетних детей с признаками насильственной смерти, а также по факту причинения телесного повреждения сотруднику полиции при попытке оказать сопротивление.

По результатам рассмотрения ходатайства с учётом мнения прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в прокуратуре.

Задержанный признался в убийстве, показал как зарезал женщин и детей.

В местных СМИ пишут, что убитая семья считалась благополучной, жители Якутии оказывают помощь в похоронах.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе обсуждаемых версий жестокой расправы над семьёй в Якутске, не исключается, что наркоторговец из мести убил родных своего подельника, задержанного ранее полицией и давшего признательные показания. В состоянии алкогольного 30-летний мужчина ворвался в дом ранним утром 29 марта и зарезал четырёх человек, в том числе детей пяти и восьми лет.