Анкара, 31 марта 2020, 10:30 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 50 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Греции. Об этом 31 марта сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, среди задержанных были выходцы из Демократической республики Конго (ДРК), Сирии, Гамбии, Сомали, Центрально-Африканской республики (ЦАР), Туниса, Палестины, Ирака и Ливана.
Арестованные были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.
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