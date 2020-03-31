Курган, , 10:04 — REGNUM В Зауралье пресечена попытка провоза оружия и боеприпасов в Казахстан. Об этом сообщает в пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В ходе пограничного контроля грузового автомобиля DAF, следовавшего из России в Казахстан, пограничники обнаружили оружие, похожее на боевое. При досмотре изъяты два охолощенных автомата Калашникова, один охолощенный пистолет Макарова, 89 гильз для патронов калибра 9 мм, 53 пули калибра 9 мм, станок для изготовления патронов.

Помимо этого найдены два нарезных ствола для пистолета Макарова, с использованием которых возможно из охолощенного оружия создать боевое оружие.

Груз изъят, говорится в сообщении пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям