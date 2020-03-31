Соледар, ДНР, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 233 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 31 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 24 мины калибра 120 мм, 76 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Байрак, Гольмовский, Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Луганское, Сосновское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов пострадали два дома в посёлке Александровка, под обстрелом оказалась территория Васильевской насосной станции. Обошлось без жертв.

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Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее территория ДНР подверглась обстрелу из запрещённых Минскими соглашениями гаубиц калибра 122 мм. Боевики ВСУ выпустили 12 снарядов.

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