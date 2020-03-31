Кострома, , 09:39 — REGNUM В Костромской области выявлен второй случай коронавируса. Об этом сегодня, 31 марта по итогам заседания оперативного штаба в областной администрации сообщила заместитель губернатора Ольга Ерёмина.

Госпитализация

Положительный результат дал тест, взятый у ребенка, вернувшегося из Англии 21 марта. Костромской подросток приехал из заграничной поездки вместе с группой других детей десять дней назад. Через несколько дней у двух несовершеннолетних проявились катаральные признаки инфекционного заболевания.

Подростки были изолированы в инфекционное отделение. Чуть позже со схожими симптомами в больницу поступил третий подросток, его биоматериал также был направлен в Москву для исследования.

«По результатам двух первых анализов у одного из детей выявлен коронавирус, у второго — вируса не обнаружено. Сегодня поступили итоги исследований биоматериала третьего подростка — результаты оказались положительными», — сообщили в областной администрации.

С группой, вернувшейся из Англии, контактировало 100 человек, в том числе 40 костромичей. Все они находятся под врачебным надзором. Также сегодня на исследование в столичную лабораторию был отправлен биоматериал 60-летней костромички, вернувшейся в Костромскую область из другого региона. Женщина госпитализирована с подозрением на COVID-19 и находится в состоянии средней тяжести.

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