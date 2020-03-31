Йоханнесбург, ЮАР, , 09:37 — REGNUM Полицейский и охранник, предположительно, застрелили человека, нарушавшего карантинный режим, введенный в ЮАР в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По сообщению официального представителя полиции Сонтаги Сейса, в воскресенье, 29 марта, осуществлявшие контроль за соблюдением карантинных мер служащие обнаружили, что мужчины собрались выпить в поселке Вослоорус, к югу от Йоханнесбурга, вопреки введенному запрету.

Сейс заявил, что офицерам было оказано сопротивление, когда они пытались арестовать мужчин.

По словам представителя полиции, полицейский и охранник последовали за одним из мужчин, Сибусисо Амосом, в его дом, где он был застрелен. Его тетя Номаеза рассказала журналистам, что четверо внуков мужчины в возрасте от пяти до 11 лет также получили ранения и были доставлены в больницу.

Как передает агентство, двое сотрудников служб безопасности были арестованы по подозрению в убийстве.