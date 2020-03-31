Хабаровск, , 09:35 — REGNUM В Хабаровске пьяный глухонемой водитель устроил ДТП, едва не сбив пешеходов.

Читайте также: В Якутии увеличилось число погибших и пострадавших в ДТП

Как сообщило ИА ДВ-Новости, человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и глухонемой, довольно долго петлял по улицам города, пугая пешеходов, а на одной из улиц едва не задавил людей.

В конце концов он врезался в дерево. Позже его забрали сотрудники полиции. Инспекторы ДПС на месте никаких объяснений добиться от нарушителя не смогли — он, во-первых, не умеет говорить, во-вторых, ничего не слышит, в-третьих, был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит, он пользовался им без ведома хозяина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии выросло число погибших и пострадавших в ДТП.