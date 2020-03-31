Ульяновск, , 09:23 — REGNUM В Ульяновске после служебной проверки уволили работника прокуратуры за оставление места аварии, пишет «Коммерсант».

По данным издания, за нарушение прокурорской присяги в Ульяновске был уволен прокурор одного из отделов регионального надзорного ведомства. Причиной стала служебная проверка по итогам аварии, которая произошла 17 марта с участием сотрудника прокуратуры.

Предварительно установлено, что автомобиль, принадлежащий сотруднику прокуратуры, выехал на «встречку» и столкнулся с «Жигулями», водитель которого был госпитализирован. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске депутаты обращали внимание на рост популярности дрифтинга среди молодёжи. По мнению парламентариев, проблему нужно решать «в срочном порядке», так как это становится причиной аварий на дорогах.

Подробнее: Ульяновские депутаты пожаловались на «летающих» автогонщиков