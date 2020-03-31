Кызыл, , 09:04 — REGNUM В Туве за последние дни произошло два случая отравления дезинфицирующим средством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В первом случае пострадал 3-летний ребёнок, поступивший 29 марта в детскую республиканскую больницу. Выяснилось, что дома он случайно выпил дезинфицирующее средство.

В тот же день в Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр поступила с отравлением 32-летняя женщина.

«Как установлено полицейскими, женщина развела в кастрюле с водой таблетки с хлором, чтобы обработать дом, потом по ошибке перепутала с водой и выпила», — отметили в ведомстве.

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