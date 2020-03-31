Оренбург, , 09:03 — REGNUM В Оренбурге во время пожара, который произошел в частном доме, пострадали женщина и ее дочь 2016 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что по приезду пожарных на место происшествия дом горел на площади 40 квадратных метров. В ходе проверки выяснилось, что женщина, обнаружив возгорание, пыталась самостоятельно потушить огонь. В результате ожоги получила сама собственница дома и ее маленькая дочь. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Основной версией пожара в ГУ МЧС по региону назвали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Очаг пожара находился в месте расположения осветительного прибора в помещении бани. Огонь уничтожил перекрытия, перегородки, кровлю дома и бани.