Горно-Алтайск, , 08:51 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Майминского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 32-летняя женщина пыталась купить породистого щенка через интернет.

Она нашла на сайте объявлений продавца из Новосибирска, которая предлагала щенка породы шпиц за 5 тыс. рублей. Связавшись с ней, потерпевшая узнала, что продавец может отправить животное на такси, для чего нужны дополнительные 500 рублей.

«Будучи умилённой фотографией четвероногого питомца, которую ей прислала продавец, девушка вмиг согласилась и перевела на указанный ей счёт 5500 рублей. В назначенный день щенка девушка не получила», — отметили в МВД.

К тому времени объявление с сайта исчезло, а телефон продавца отключён. После чего женщина обратилась в полицию. По её словам, незнакомка вошла в доверие, уверенно рассказывая об особенностях ухода за щенком.

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