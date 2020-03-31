с. Латовка, , 08:51 — REGNUM В Одесской области в селе Латовка два человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

По данным ведомства, в частном доме были найдены тела 43-летнего хозяина жилья и его 77-летней матери.

«Жену погибшего, на год младше его, и их восьмилетнюю дочь в крайне тяжёлом состоянии забрала «скорая». Предварительная причина — отравление угарным газом», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что потерпевших обнаружили родственники, которые не смогли дозвониться до одного из членов семьи и приехали проверить, всё ли с ними в порядке.

В полиции предполагают, что источником угарного газа стал неисправный котёл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове угарным газом отравились четыре ребёнка и двое взрослых. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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