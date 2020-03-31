Хараре, 31 марта 2020, 08:53 — REGNUM Сотни медицинских работников в Зимбабве отказываются выходить на работу, пока не получат оборудование, необходимое для защиты от заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Newsday.
Генеральный секретарь Ассоциации врачей больниц Зимбабве Эммануэль Масосота сказал в интервью корреспонденту телерадиокомпании, что медицинские работники запрашивают соответствующее оборудование, указанное в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.
По его словам, среди требуемых врачами средств индивидуальной защиты — средства для защиты глаз, халат и перчатки.
В качестве аргумента властям доктор Масосота сообщил о «пугающем» количестве итальянских врачей, умерших после заражения коронавирусом.
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