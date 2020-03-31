Хараре, , 08:53 — REGNUM Сотни медицинских работников в Зимбабве отказываются выходить на работу, пока не получат оборудование, необходимое для защиты от заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Newsday.

Генеральный секретарь Ассоциации врачей больниц Зимбабве Эммануэль Масосота сказал в интервью корреспонденту телерадиокомпании, что медицинские работники запрашивают соответствующее оборудование, указанное в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, среди требуемых врачами средств индивидуальной защиты — средства для защиты глаз, халат и перчатки.

В качестве аргумента властям доктор Масосота сообщил о «пугающем» количестве итальянских врачей, умерших после заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи в Зимбабве начали забастовку из-за нехватки защитного оборудования