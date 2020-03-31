Уфа, , 08:50 — REGNUM 70-летняя женщина погибла после наезда на нее автомобиля в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает главный республиканский госавтоинспектор Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером 30 марта в д. Талалаевка Стерлитамакского района.

Гильмутдинов уточнил, что автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 37-летний житель Стерлитамака, наехал на 70-летную пенсионерку, которая стояла на правой обочине дороги. Потом автомобиль столкнулся с припаркованной автомашиной ВАЗ-21 102.

Сообщается, что пешеход скончалась от полученных травм на месте ДТП.

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