Анкара, , 08:49 — REGNUM Вооруженные силы Турции уничтожили укрытие повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на востоке страны, об этом 31 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, операция была проведена в провинции Битлис при поддержке сил местной жандармерии. Власти страны и дальше продолжат борьбу с курдскими повстанцами, отмечают сотрудники СМИ.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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