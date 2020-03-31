Хабаровск, , 08:38 — REGNUM 30 марта 2020 года в Хабаровске военные инженеры взорвали ветхое строение на территории одного из военных аэродромов армейской авиации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Обрушение строения было произведено военнослужащими отдельного инженерно-сапёрного подразделения с применением дистанционного подрыва.

«Для сноса были подготовлены списанные, неиспользуемые водонапорные башни. Взрывные работы проведены в плановом порядке с соблюдением необходимых мер безопасности», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке военные сформировали противопаводковые группы.