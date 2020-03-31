Мехико, , 08:35 — REGNUM Неизвестные злоумышленники совершили нападение на журналистку Марию Ферраль в Мексике, об этом 31 марта сообщил губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсия на странице в соцсети Twitter.

Женщина, являвшаяся сотрудником местной газеты Diario de Xalapa, была экстренно госпитализирована, однако от полученных травм скончалась.

«Мы скорбим в связи с тем, что Мария Элена Ферраль скончалась несмотря на все попытки врачей спасти ее жизнь», — отметил губернатор.

Губернатор также добавил, что провел встречи с министром внутренних дел и прокурором штата, совместно они будут расследовать это дело и найдут виновных.

Напомним, Мексика является одной из самых наименее защищенных стран для журналистов. Начиная с 2000 года здесь были убиты порядка 150 корреспондентов. Раскрываемость этих преступлений крайне низка.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Мексики атакованы гранатами, есть погибшие