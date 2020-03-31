Париж, , 08:13 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране подтверждено 418 смертельных случаев, связанных с коронавирусом, передает BFM TV.

В результате с начала эпидемии во Франции было объявлено о 3024 выявленных случаях смерти.

Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что во Франции в настоящее время госпитализировано около 21 000 пациентов. Среди них 5107 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. 34% пациентов, которые находятся в реанимации, — это люди моложе 60 лет.

По словам Жерома Саломона, регион Иль-де-Франс в настоящее время является наиболее пострадавшим от коронавируса во Франции. В больницах выявлено 954 новых смертельных случая. Общее количество подтвержденных случаев в регионе достигло 13 091.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что уровень смертности во Франции вырос на 9% из-за коронавируса.

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