Новосибирск, , 07:45 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким погибшего накануне тележурналиста Антона Лучанского.

Напомним, накануне поздно вечером, 30 марта, известного новосибирского тележурналиста Антона Лучанского на трамвайной остановке сбила машина. Он скончался в машине скорой помощи.

Читайте также: Погиб известный новосибирский журналист Антон Лучанский

«Это невосполнимая потеря для родных, близких, коллег Антона Вячеславовича, для новосибирцев. Антон Лучанский останется в памяти всех, кто знал и работал вместе с ним, смотрел его сюжеты и программы, — говорится в соболезновании. — Уход из жизни человека — большая утрата, но особенно больно и печально, когда уходят молодые, активные, неравнодушные, светлые люди. Антон Вячеславович прожил яркую жизнь, которую посвятил родному городу, семье и любимой профессии. Он был талантливым человеком и настоящим профессионалом».

Как сообщало ИА REGNUM, Антона Лучанского сбила машина, когда он вышел из трамвая, стоящего на остановке.