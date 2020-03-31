Чэнду, Китай, , 07:45 — REGNUM Девятнадцать человек погибли в результате лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Жертвами стали в том числе 18 пожарных, а также один местный фермер, который показывал путь пожарным. Они оказались заперты стеной огня из-за внезапной смены направления верта.

Пожар начался на одной из местных ферм в 15:51 по местному времени 30 марта и быстро перекинулся на близлежащие горы из-за сильного ветра, сообщили власти города Сичан. Более 300 профессионалов и 700 милиционеров занимались тушением огня.

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