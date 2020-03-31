Новосибирск, , 07:37 — REGNUM Известного новосибирского тележурналиста Антона Лучанского накануне поздно вечером, 30 марта, на трамвайной остановке сбила машина. Он скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

«Погиб наш коллега, телеведущий, редактор и журналист «Вести Новосибирск» Антон Лучанский, — говорится на сайте «Вести Новосибирск». — Он очень близко к сердцу принимал всё, что происходило вокруг. И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции. Шутили, что Лучанский — наш Луч, наше солнце. Он таким и был — светлым, добрым и надёжным».

По данным главного управления МВД РФ по Новосибирской области, ДТП произошло в 21:40 (время местное) 30 марта в Калининском районе на улице Б. Хмельницкого.

«Водитель автомобиля «Мерседес Бенц Е200» 1993 года рождения, следовавший со стороны улицы Танковая в сторону улицы Трикотажная, совершил наезд на пешехода, который вышел из трамвая, стоящего на остановке. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в автомобиле скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают причины происшествия.

У Антона Лучанского остались жена и дочь.