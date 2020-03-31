Посёлок Хужир, Иркутская область, , 07:08 — REGNUM Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда, эвакуировавшие на днях с Ольхона (это самый большой обитаемый остров на Байкале) на специальном вездеходе 62-летнего жителя поселка Хужирс высокой температурой и подозрением на пневмонию, правильно сделали, что надели защитные костюмы. Поздно вечером 30 марта специалисты новосибирского научного центра «Вектор» подтвердили, что мужчина, госпитализированный с диагнозом «внебольничная пневмония», является носителемCOVID-19.

Администрация Ольхонского района Иркутской области тем временем уже выпустила ограничительное постановление для снижения риска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно этому документу, до 10 апреля транспортное сообщение с островом приостанавливается вплоть до 10 апреля. На сайте районной администрации также поясняется, что ограничения не касаются местных жителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье зарегистрировано три официально подтверждённых случая коронавирусной инфекцией. В двух других заражёнными оказались граждане, прибывшие из Испании и Арабских Эмиратов.

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