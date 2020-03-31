Южно-Сахалинск, , 06:55 — REGNUM Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке в поселке Шахтерск Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что в поселке городского типа Шахтерск загорелась хозпостройка из металлического контейнера, обшитая деревом. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты, после сообщения о возгорании. К тому моменту огнем была объята площадь в 40 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано, погибших и пострадавших не было. В тушении пожара принимали участие шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 марта в ЗАТО Зеленогорск в Красноярском крае произошел пожар в пятиэтажном доме. Пожар был ликвидирован, однако при пожаре погиб один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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