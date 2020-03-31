Южно-Сахалинск, , 06:58 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил провести проверку по факту обнаружения незаконного скотомогильника в селе Чапаево под Корсаковом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Скотомогильник был обнаружен на территории совхоза Корсаковский. На место уже выехала специальная комиссия регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства.

Специалисты уже выяснили, что отходы угрозы для жизни и здоровья окружающих не представляют. Тем не менее, сейчас под контролем ветеринарных служб проводятся мероприятия по их уничтожению.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года крупное сахалинское животноводческое хозяйство также допустило незаконное захоронение павшего скота.