Южно-Сахалинск, 31 марта 2020, 06:58 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил провести проверку по факту обнаружения незаконного скотомогильника в селе Чапаево под Корсаковом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Скотомогильник был обнаружен на территории совхоза Корсаковский. На место уже выехала специальная комиссия регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства.
Специалисты уже выяснили, что отходы угрозы для жизни и здоровья окружающих не представляют. Тем не менее, сейчас под контролем ветеринарных служб проводятся мероприятия по их уничтожению.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года крупное сахалинское животноводческое хозяйство также допустило незаконное захоронение павшего скота.