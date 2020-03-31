Иркутск, , 06:45 — REGNUM Поздно вечером 30 марта в Иркутской области выявлен третий заразившийся коронавирусной инфекцией. Как сообщает официальный сайт правительства Иркутской области, по итогам теста, проведённого специалистами новосибирского научного центра «Вектор», заражённым COVID-19 оказался мужчина, ранее гопситализированный с диагнозом «внебольничная пневмония». Сейчас он находится в областной инфекционной больнице. Соответствующие учреждения и службы занимаются с контактировавшими с пациентом людьми.

Что касается состояния здоровья госпитализированного, что по словам врио губернатора региона Игоря Кобзева, состояние мужчины средней степени тяжести, отмечается положительная динамика.

Как уже сообщало ИА REGNUM, второй случай заражения коронавирусом в Приангарье был официально подтверждён 29 марта. Речь идёт о мужчине, вернувшимся в Иркутск из Испании. А в первом случае заражённой оказалась 62-летная жительница областного центра, побывавшая недавно в Объединенных Арабских Эмиратах.

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