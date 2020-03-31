Барнаул, , 06:33 — REGNUM Чуда не произошло: у мужа женщины, которая 20 марта прибыла в Барнаул из Доминиканской республики с пересадкой в Москве, тоже выявлена коронавирусная инфекция. Обоих супругов поместили в инфекционное отделение городской больницы №5 Барнаула. Именно это медучреждение перепрофилируется сейчас под госпиталь для больных с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации с коронавирусом, положительный результат одтверждеён государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

Пока пациенты получают необходимое лечение, различные краевые службы и ведомства устанавливают связь с контактными лицами, которые находились на борту рейса Москва-Барнаул с целью организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сложнее будет отыскать контактных пассажиров, с которыми женщина летела из Доминиканской Республики в Москву. Дело в том, что недомогание с признаками ОРВИ женщина почувствовала сразу по прилёту. Но, несмотря на заверения властей, в аэропорту Барнаула медицинского наблюдения за прибывшими пассажирами организовано не было. Также непонятно, были ли предупреждены супруги о необходимости самоизоляции: мужчина, диагноз которого подтвердился накануне, счёл себя здоровым и более недели ходил на работу. Контактировавшие с ним лица сейчас тоже проверяются на предмет заражения.

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