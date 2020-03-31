Зеленогорск, Красноярский край, , 06:31 — REGNUM В городе Зеленогорске (Красноярский край) возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате хлопка бытового газа. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

ЧП произошло в квартире, расположенной по улице Мира в Зеленогорске. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Квартира расположена на третьем этаже панельного хрущёвки. По предварительной версии следствия, 31 марта примерно в 6 часов утра по местному времени в квартире произошёл хлопок газа, в доме начался пожар.

Погиб житель этой квартиры, его личность устанавливается. Выяснилось, что мужчина арендовал жильё.

Из-за пожара повреждены ещё две квартиры. Жильцов эвакуировали. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2020 года в Екатеринбурге на балконе 12-этажного жилого дома взорвался газовый баллон.

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