Тегеран, , 06:23 — REGNUM Администрация Twitter заблокировала несколько аккаунтов лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, духовного лидера Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, прекращён доступ к страницам на английском, арабском, персидском языках и на урду. Спустя время аккаунты Хаменеи на английском и персидском разблокировали, однако в доступе к остальным страницам было отказано. О возможных причинах блокировки не сообщается.

Страница Али Хаменеи на русском языке остаётся доступной.

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