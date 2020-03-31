Ханты-Мансийск, , 06:19 — REGNUM В Югре в популярных мессенджерах появилась информация раздачи денег жителям региона в период режима повышенной готовности по коронавирусу через некий портал «Госпомощь». Это фейк, за которым могут стоять мошенники, считают полицейские, сообщает «СургутинформТВ».

Губернатор Югры не раздаёт по пять тысяч рублей землякам на период карантинных мер, отмечают полицейские. Наоборот, после выполнения всех действий, указанных на портале, жители Югры рискуют остаться с пустыми банковскими картами.

Если это просто портал для чьего-то развлечения, то за распространение ложной информации предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Для граждан ложная информация влечёт наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч.