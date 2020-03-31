Благовещенск, , 06:35 — REGNUM В Приамурье сотрудники ГИБДД пресекли факт незаконного оборота наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

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Так, в остановленном на трассе Ромны-Смоляное автомобиле Тойота Камри полицейские в ходе проведённого досмотра обнаружили и изъяли пакеты и свёртки с марихуаной массой 705,8 грамма, гашишным маслом — 2,8 грамма и гашишем — 90,1 грамма. Наркотики принадлежали пассажиру автомобиля.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе полицейские пресекли распространение особо крупной партии наркотических веществ.