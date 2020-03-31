Якутск, , 05:35 — REGNUM В Якутске пойдёт под суд экс-главврач, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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44-летний житель Якутска, по версии следствия, будучи главным врачом больницы, на основании доверенности осуществлял предпринимательскую деятельность за номинального директора одного из ООО, не осведомленного о его действиях.

В июне 2014 года мужчина самостоятельно составил фиктивный договор поставки компьютерного многофункционального комплекса «Нейро-МВП-8» между больницей в своём лице в качестве заказчика и обществом в лице номинального директора в качестве поставщика на сумму 1 485 000 рублей. Оформил и подписал счёт, выставленный «поставщиком» больнице.

Имея на руках договор и счёт, обвиняемый ввёл в заблуждение сотрудников одного из банков, заведомо зная, что договорные обязательства обществом по поставке медоборудования не будут исполнены и в рамках благотворительной программы банка «Мир без слёз» заключил договор дарения между больницей и банком, в соответствии с которым банк освободил больницу от обязательств перед поставщиком по оплате счёта и обязался перечислить поставщику 1 485 000 рублей.

По договору дарения банк оплатил поставку аппарата, а обвиняемый, имея доступ к банковскому счёту поставщика, похитил 485 тыс. рублей, принадлежащих банку.

«Желая скрыть совершение преступления, в сентябре 2014 года обвиняемый ввёл в заблуждение гендиректора одной из фирм и, не имея реальных намерений исполнять обязательства по оплате оборудования, заключил от имени номинального директора ООО с названной фирмой договор поставки компьютерного многофункционального комплекса «Нейро-МВП-8».

В ноябре 2014 года фирма поставила медицинское оборудование в больницу, а общество в лице фактически осуществляющего предпринимательскую деятельность обвиняемого оплату не произвело, причинив поставщику материальный ущерб в особо крупном размере», — пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд, ущерб не возмещён.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 14,5 млн рублей в Стерлитамаке.