Чэнду, Китай, , 03:28 — REGNUM Густой дым окутал город Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в результате лесного пожара, бушующего в окрестностях с вечера 30 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар начался в 15:51 на местной ферме и быстро распространился на близлежащие горы из-за сильных ветров. Более 300 профессиональных пожарных и еще 700 милиционеров были направлены на тушение огня. Власти экстренно эвакуируют людей.

Еще 885 пожарных из других городов провинции были направлены на место возгорания, включая 142 пожарных инженеров. Власти также занимаются защитой близлежащих районов от огня, используя мониторинговые дроны.

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