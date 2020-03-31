Чэнду, Китай, , 03:22 — REGNUM Более 1000 человек были направлены на тушение лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся на местной ферме около 15:51 по местному времени и быстро распространился на ближайшие горы из-за сильного ветра, сообщили в канцелярии по связям с общественностью города Сичана. Более 300 профессиональных пожранных и еще 700 милиционеров было направлено на тушение огня.

Власти также начали экстренную эвакуацию жителей местных населенных пунктов. Жертв или разрушений в результате пожара пока не зарегистрировано.

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