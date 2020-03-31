Пекин, , 03:19 — REGNUM В общей сложности 88 поездов были отложены или отменены после схода с рельс поезда в городе Чэньчжоу центральной китайской провинции Хунань, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

По данным компании Guangzhou Railway Group, 88 поездов на южном участке железной дороги Пекин-Гуанчжоу были затронуты происшествием, включая 54 поезда, которые были отложены, 22 — возвращены в пункт отправления и 12 — вынуждены добираться до пункта назначения обходными путями.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд T179 въехал в оползень, сошедший на рельсы в результате ливней. Пять вагонов поезда сошли с рельс. Один железнодорожный полицейский, находившийся в поезде, погиб, еще 122 человека пострадали, включая четырех тяжелораненых.

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