Куньмин, Китай, , 03:13 — REGNUM Лесной пожар, бушевавший более 20 часов в провинции Юньнань на юго-западе Китая, был сдержан, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся после обеда по местному времени 29 марта в уезде Наньцзян Дали-Байского автономного округа провинции на площади более 50 гектар. К 11:00 по местному времени 30 марта пожар был сдержан, сообщили в уездном правительстве.

Почти 1800 профессиональных пожарных, местных чиновников и жителей были направлены на тушение огня. Двенадцать пожарных инженеров и один вертолет были мобилизованы на борьбу с огнем. Власти занимаются выяснением причин произошедшего.