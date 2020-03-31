Пекин, , 03:09 — REGNUM В общей сложности 147 пожарных и 28 пожарных инженеров были направлены в город Чэньчжоу центральной китайской провинции Хунань для проведения спасательных работ после схода поезда, сообщили 30 марта в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Один человек погиб в результате происшествия, которое случилось в 11:40 по местному времени в уезде Юнсин, когда поездов въехал в сошедший оползень. Пять вагонов сошли с рельсов в результате. Генераторный вагон загорелся.

Министерство направило команду специалистов на место происшествия для проведения спасательных работ, которые включают также поиск и извлечение из-под обломков застрявших пассажиров, а также на тушение пожара.

Напомним, поезд Т179 двигался из города Цзинань провинции Шаньдун на востоке Китая в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая.

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