Гуйян, Китай, , 03:04 — REGNUM Жертвами схода оползня на в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая стали семь человек, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Сход оползня привел к тому, что 12 сотрудников компании Guizhou Commercial Concrete Co., Ltd. в столице региона городе Гуйяне оказались под завалами. Спасатели обнаружили последнего проевшего без вести в 15:12 по местному времени 30 марта.

Пятеро из 12 человек получили ранения из направлены в госпиталь. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.