Харбин, Китай, , 03:00 — REGNUM Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая продолжают принимать усилия по остановке утечки шахтных хвостов, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Утечка началась в 13:40 по местному времени 28 марта на хвостохранилище Yichun Luming Mining Co., Ltd. в городе Ичунь. Около 2,53 млн кубометров сточных вод попало в горную реку, что вызывало ее загрязнение. Власти принимают необходимые меры, включая сооружение дамб и помещение активированного угля и флокулянта в воду для ее защиты.

Власти интенсифицировали экологический мониторинг в регионе. Забор воды из реки был приостановлен в городе Тели с переходом на альтернативный источник питьевой воды.

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