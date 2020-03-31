Чэнду, Китай, , 02:55 — REGNUM Третий уровень экстренного реагирования был объявлен в провинции Сычуань в связи с сильным лесным пожаром, который распространился на обширную площадь, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Пожар начался в 19:30 по местному времени 28 марта в уезде Мули Ляншань-Ийского автономного уезда провинции. Пожар распространился на площадь более 30 гектар в 11:00 понедельника 30 марта. Кроме того, другой пожар полыхает в уезде Мяньнин провинции.

По данным местных властей, на тушение пожара департаментом по чрезвычайным ситуациям направлено более 3000 человек, четыре вертолета, а также прочая пожарная и специализированная техника.

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