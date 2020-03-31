Чанша, Китай, , 02:50 — REGNUM Один человек погиб еще 127 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в городе Чэньчжоу провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городе Юнсин в 11:40 по местному времени после того, как поезда въехал в сошедший оползень. Пять вагонов сошли с рельсов, генераторный вагон загорелся. Пожар удалось потушить, все раненые были досатвлены в госпиталь. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Поезд Т179 двигался из городе Цзинань провинции Шаньдун на востоке страны в городе Гуанчжоу в южной провинции Гуандун, сообщили в компании China Railway Guangzhou Group Co., Ltd. Инцидент привел к задержке 31 поезда.