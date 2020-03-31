Курган, , 02:19 — REGNUM В Кургане четыре человека пострадали при пожаре в производственном двухэтажном здании на улице Бажова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Возгорание произошло утром 30 марта. Огонь бушевал на втором этаже. К тушению пожара от МЧС России были привлечены 27 человек и 8 единиц техники.

Самостоятельно эвакуировались 45 человек. Четырёх спасли пожарные. Пострадавшие госпитализированы.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, произошло разрушение плавильной печи.