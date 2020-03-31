Курган, , 01:58 — REGNUM В Курганской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек при пожаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что в ночь на 29 марта в деревне Красный Октябрь Целинного района произошло возгорание проводки одного из частных жилых домов. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела женщины 1952 года рождения и мужчины 1961 года рождения. Госпитализированы родственники погибших — мужчина 1992 года и женщина 1962 года рождения.

Известно, что погибшие — брат и сестра. Предварительная причина их смерти — отравление угарным газом.