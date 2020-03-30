Харьков, Украина, , 20:23 — REGNUM Мужчину, перевозившего 110 кг конопли, задержали сотрудники полиции в Харьковской области на Украине. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, сотрудники управления патрульной полиции в Харьковской области 29 марта остановили для осмотра автомобиль Renault Logan, водителем которого был 46-летний житель Харькова.

В ходе осмотра сотрудниками правоохранительных органов были найдены 220 брикетов, каждый из которых содержал 0,5 кг каннабиса. Общий вес найденного наркотического вещества растительного происхождения составил около 110 кг.

Приблизительная стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 780 тысяч долларов США. В настоящее время региональная прокуратура готовит ходатайство об избрании задержанному мужчине меры пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии в порту города Одессы на Украине контейнера, где было обнаружено около 30 кг чистого кокаина.

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