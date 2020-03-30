Москва, , 19:25 — REGNUM Верховный суд РФ отказал блогеру Алексею Навальному в передаче его жалобы по спору с крымским мясокомбинатом «Дружба народов» в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС, сообщает РАПСИ.

Речь идет о пересмотре решения Арбитражного суда Москвы от 12 февраля.

Мясокомбинат «Дружба народов» подал иск к Навальному из-за ущерба деловой репутации после «расследования» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия государственным структурам. Навальный утверждал, что мясокомбинат «Дружба народов» завышает закупочные цены.

Мясокомбинат подал иск в Арбитражный суд Москвы о защите деловой репутации.

В итоге суд удовлетворил требования мясокомбината и предписал Навальному и ФБК удалить видео и текстовую версию «расследования», а также опубликовать опровержение. Материальных претензий у «Дружбы народов» не было.