Санкт-Петербург, , 19:48 — REGNUM Начальника оперотдела СИЗО-6 Петербурга, подозреваемого в подучении крупной взятки, отправили под домашний арест. Об этом в понедельник, 30 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Евгения Дегтерева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ «получение взятки в особо крупном размере».

Следствие полагает, что Дегтерев — начальника оперативного отдела СИЗО-6 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти, не позднее 2018 года получал взятки от содержащихся под стражей в СИЗО-6. За это арестанты могли расчитывать на благоприятные условия содержания: использовать мобильный телефон, получать продуктов питания, запрещенных правилами внутреннего распорядка, не привлекаться к дисциплинарным мерам. Суммарно за это время Дектерев и его пособники получили на свои карты не менее 10 млн рублей.

«29 марта, находясь в своем автомобиле «Mercedes ML 350 CDI», Дектерев получил от посредника 400 тысяч рублей, из которых 5 000 рублей являлись подлинными, остальные — муляжом, после чего и был задержан», — говорится в сообщении.

Следствие ходатайствовало поместить Дегтерева под домашний арест, против чего подозреваемый не возражал. Суд постановил избрать эту меру пресечения сроком на два месяца, до 29 мая.

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