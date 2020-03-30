Москва, , 18:38 — REGNUM Второй Западный окружной военный суд изменил меру пресечения боксеру Георгию Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков с содержания под стражей на домашний арест, сообщили 30 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Домашний арест продлится до 1 мая», — также добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в анализах боксера были обнаружены следы кокаина.

По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрёл около 0,61 грамма кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, чем причинил ему «физическую боль и нравственные страдания». Сам боксёр вины не признает.

Георгию Кушиташвили 24 года. Он двукратный чемпион России (2015, 2018 годы), также спортсмен получил бронзу на чемпионате России в 2016 году. Ранее он рассматривался как один из кандидатов на поездку на Олимпиаду-2020 в Токио.